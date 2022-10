Il QS in taglio basso in prima: "Il gioco del Milan. Dall'Europa i soldi per Leao"

MilanNews.it

Il QS in prima pagina ha dedicato oggi spazio al MIlan, particolarmente in taglio basso. Il titolo del quotidiano recita: "Il gioco del Mialn. Dall'Europa i soldi per Leao". Nello specifico il club rossonero sarebbe inclinato al passaggio del turno anche per una situazione economica che gli garantirebbe di fare uno step in più nell'opera di convincimento di Rafa Leao per il rinnovo.