Il QS recita: "Pioli difende le scelte di mercato ma deve riprendersi la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS ha dedicato una pagina della sua edizione odierna al Milan che, questa sera, ospita la Sampdoria a San Siro e va a caccia di un posto in Champions League che non dipende più solo da sè. Il titolo recita: "Pioli difende le scelte di mercato ma deve riprendersi la Champions". Il tecnico, in conferenza stampa, ha fatto muro intorno alle scelte di mercato della dirigenza ("Lo abbiamo fatto d'accordo con club e dirigenti") e ora punta a riportare in Champions la sua squadra: l'obiettivo è quello e oggi contro i blucerchiati ogni risultato al di là della vittoria sarà un flop.