Il QS scrive questa mattina: "Come scotta il mercato del Diavolo"

All'indomani del primo giorno di stagione del Milan, che ha regalato le prime parole di Paulo Fonseca da allenatore rossonero e il primo allenamento della squadra (anche se povera di molti dei suoi giocatori migliori) a Milanello, il QS propone sulle sue colonne un punto nutrito sul mercato del Milan. Diversi nomi bollono in pentola tra attacco, centrocampo e difesa. Per tale ragione il titolo questa mattina recita: "Come scotta il mercato del Diavolo".

Si inizia a parlare di centravanti e terzino destro: "Niente Zirkzee, ma il bomber serve. In difesa si punta a Emerson Royal". E poi nel sottotitolo si legge: "In attesa del numero 9 titolare, i rossoneri sono vicini al centrocampista Fofana (il Monaco vuole 20 milioni)". Poi una nota di colore che è stata riportata ieri anche da MilanNews.it: "Un pacifico contestatore ha esposto un cartello in latino: "Fino a quando Cardinale abuserai della nostra pazienza?"". Intanto il candidato per l'attacco è Alvaro Morata.