Il QS su Milan-Tottenham: "Ancora tu? Che sfida!"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Ancora tu? Che sfida!", titola stamane QS sul sorteggio di Champions che vede di fronte Milan e Tottenham. I rossoneri di Pioli in Champions League sfideranno gli inglesi di Antonio Conte: un sorteggio che poteva andare molto peggio, ma da non sottovalutare. Però ci sarà tempo per pensare al Tottenham, dopo la sosta: questa sera c'è la Cremonese ed il Milan non può permettersi passi falsi.