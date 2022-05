Il QS su Zlatan in prima pagina: "Ibrahimovic si è operato. Vuole tornare a gennaio"

MilanNews.it

Anche il Quotidiano Sportivo oggi in edicola dedica uno spazio alla questione Zlatan Ibrahimovic, all'indomani dell'operazione ai legamenti del ginocchio che lo svedese ha subito a Lione. Il quotidiano titola così: "Ibrahimovic si è operato. Vuole tornare a gennaio". Secondo il QS dunque la volontà del fuoriclasse svedese è quella di lanciarsi in una nuova, clamorosa sfida, per poter contribuire con il Milan anche in Champions League, un'ultima volta.