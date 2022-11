Il QS sul Milan agli ottavi in Champions: "Doppio Giroud di giostra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Doppio Giroud di giostra" scrive QS in apertura sul Milan che ha vinto per 4-0 a San Siro contro il Salisburgo e ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, a 9 anni dall'ultima volta. Doppietta di Giroud, gol di Krunic e infine di Messias: i rossoneri riscattano il ko in campionato con il Torino e vanno avanti in Europa.