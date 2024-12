Il QS sul Milan: "Diavolo in crisi. Fonseca non ci sta, Pulisic si ferma"

Il Quotidiano Sportivo titola così sul Milan: "Diavolo in crisi. Fonseca non ci sta, Pulisic si ferma". Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, in campionato i rossoneri sono sempre più lontani dalle prime posizioni in classifica. Nel post-partita, Paulo Fonseca ha pronunciato dure parole contro l'arbitro La Penna che non ha visto un netto fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez in occasione del primo gol dei nerazzurri.

In casa rossonera c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Christian Pulisic, che si è infortunato al polpaccio durante il primo tempo di Atalanta-Milan. Domani l'americano si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del suo problema muscolare e i tempi di recupero. Sicuramente non ci sarà mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League, ma sono a serio rischio anche le successive gare di campionato contro Genoa e Verona.