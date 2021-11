Il QS sul Milan: "Due settimane per strappare tre rinnovi: da Hernandez a Bennacer fino a Leao"

"Due settimane per strappare tre rinnovi: da Hernandez a Bennacer fino a Leao": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo in merito alla trattative già in corso tra il Milan e i tre giocatori i cui contratti sono in scadenza nel 2024. C'è tutto il tempo per trovare un accordo con loro, ma in via Aldo Rossi vogliono giocare d'anticipo e, dopo Saelemakers e Kjaer, vogliono chiudere anche i prolungamenti del terzino francese, del centrocampista algerino e dell'attaccante portoghese.