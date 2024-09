Il QS sul Milan: "L'ombra di Terzic sulla panchina di Fonseca"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan: "L'ombra di Terzic sulla panchina di Fonseca". Il tecnico portoghese è in bilico dopo la sconfitta contro il Liverpool e il derby di domenica sera potrebbe essere decisivo per la sua permanenza sulla panchina del Diavolo. In caso di esonero, una pista concreta è quella che porta a Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri).

Nella giornata di ieri, ci sarebbero stati dei contatti tra il Milan e l'entourage del tecnico tedesco che martedì sera era a San Siro per assistere all'esordio dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool. Nella scorsa stagione Terzic ha guidato il Borussia Dortmund fino alla finale della massima competizione per club, persa poi contro il Real Madrid.