Il QS sul Milan: "Una riscossa tira l'altra. Dal Psg a Lecce, è una trappola"

Il Milan oggi sarà di scena a Lecce, alle ore 15, per la dodicesima giornata di campionato. I rossoneri sono a caccia della loro prima vittoria in campionato da oltre un mese: l'ultima è stata il 7 ottobre a Marassi contro il Genoa. Il QS questa mattina titola così: "Milan, una riscossa tira l'altra".

Il riferimento è chiaramente alla vittoria in Champions League contro il Psg che ha stanato nuovamente i rossoneri che oggi tentano di rimettersi in carreggiata anche nel campionato di Serie A. Ma bisogna stare attenti: "Dal Psg a Lecce, è una trappola". Ci sono tante insidie nascoste nella trasferta pugliese e i rossoneri non dovranno sedersi sugli allori della prestigiosa vittoria europea ma, anzi, darle continuità.