Il QS sulla Serie A: "Lautaro-Leao il 22 settembre. Derby d'Italia il 27 ottobre"

Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola in prima pagina ha dedicato ampio spazio alla Serie A, dato che ieri sono stati svelati gli anticipi e i posticipi fino alla tredicesima giornata. Il 22 settembre ci sarà spazio per Inter-Milan, derby che arriva già alla quinta giornata di campionato e che scatterà alle 20.45. Poco più di un mese dopo i nerazzurri saranno ancora di scena a San Siro contro la Juventus, che venerdì 27 ottobre sarà ospite a San Siro in occasione del nono turno.

Ecco le partite del Milan dalla 5^ alla 13^ giornata di Serie A:

5ª giornata: Inter-Milan, domenica 22 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata: Milan-Lecce, venerdì 27 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

7ª giornata: Fiorentina-Milan, domenica 6 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata: Milan-Udinese, sabato 19 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

9ª giornata: Bologna-Milan, sabato 26 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

10ª giornata: Milan-Napoli, martedì 29 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

11ª giornata: Monza-Milan, sabato 2 novembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

12ª giornata: Cagliari-Milan, sabato 9 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)

13ª giornata: Milan-Juventus, sabato 23 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)