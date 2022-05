Il QS sullo scudetto rossonero: "Fumata bianca, Milan campione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Fumata bianca, Milan campione" scrive il QS in apertura sulla vittoria dello Scudetto dei rossoneri. Titolo numero 19 per il Milan: vinta la volata da brivido con l'Inter. Successo per 3-0 in casa del Sassuolo e trionfo per la formazione guidata da Stefano Pioli. Delusione per i cugini nerazzurri che hanno battuto con lo stesso punteggio la Samp ma chiudono al secondo posto.