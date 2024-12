Il QS titola: "Arriva la Roma: Fonseca punta alla rivincita"

"Arriva la Roma: Fonseca punta alla rivincita": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che quella di domani sarà una gara speciale per Paulo Fonseca visto il suo passato in giallorosso. Il portoghese non potrà contare dal primo minuto su Christian Pulisic che ieri si è allenatore a parte e quindi, se oggi dovesse allenarsi in gruppo, potrebbe recuperare al massimo per la panchina.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it