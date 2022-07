Il QS titola così: "Milan, riparte l'assalto ad Asensio e Ziyech"

MilanNews.it

Il QS di questa mattina parla di Milan e si concentra sul mercato che verrà della squadra Campione d'Italia. Il titolo recita: "Milan, riparte l'assalto ad Asensio e Ziyech". Per quanto riguarda Marco Asensio, le sensazioni che arrivano da Madrid è che Florentino Perez non abbia intenzione di rinnovare il contratto allo spagnolo che scade nel 2023. I contatti si mantengono costanti e la richiesta sarebbe di minimo 25 milioni. Per il marocchino del Chelsea, Hakim Ziyech, si cerca di spingere per il prestito oneroso con diritto: il calciatore gradisce la destinazione. Il nodo è l'ingaggio.