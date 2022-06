Il QS titola così: "Milan, una rincorsa amara dopo lo Scudetto"

MilanNews.it

Il QS oggi in edicola parla del Milan e del suo mese particolare dopo la conquista dello Scudetto lo scorso 22 maggio. Il titolo recita: "Milan, una rincora amara dopo lo Scudetto". Il riferimento è chiaro e riguarda il ritardo per quanto riguarda le firme sui rinnovi di Maldini e Massara, entrati oggi nel loro ultimo giorno di contratto con i Campioni d'Italia. Un peccato, perché questa situazione rischia di bloccare anche il mercato con i rossoneri che hanno bisogno (come tutti) di rinforzarsi. L'intesa di massima c'è e i rinnovi arriveranno, ma dopo Botman e Sanches non si vogliono far saltare altri obiettivi centrali come quelli che possono portare a De Ketelaere o Ziyech.