Il QS titola così sulla sfida di questa sera: "Milan, con l'Atalanta c'è sempre una svolta"

Stasera si gioca Atalanta-Milan, primo big match per i rossoneri alla seconda giornata di campionato. Il QS ha titolato così sulle proprie pagine: "Milan, con l'Atalanta c'è sempre una svolta". Partita che ha assunto negli ultimi anni un simbolismo tutto suo, dal 5-0 subito a Natale del 2019 dove il Milan ha fatto partire la propria rinascita fino alle ultime tre vittorie consecutive: quella che ha riportato i rossoneri in Champions e le due della scorsa stagione fondamentali nel cammino verso il 19° scudetto. Una gara che non è mai banale e mai lo sarà anche per la rivalità sportiva che da sempre si respira.