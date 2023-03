Il QS titola: "De Ketelaere ha due mesi per convincere i rossoneri"

MilanNews.it

Il QS questa mattina commenta la situazione di Charles De Ketelaere che è ancora in attesa di sbocciare con la maglia rossonera. Il titolo recita: "De Ketelaere ha due mesi per convincere i rossoneri". Nonostante il suo futuro non sia in dubbio, dal momento che la società crede fermamente nel ragazzo, il belga ha ancora i prossimi due mesi per iniziare a far vedere ai tifosi del Milan che l'investimento estivo di oltre 30 milioni non è stato un buco nell'acqua. Starà a lui riuscire a ribaltare le gerarchie di Pioli che, a oggi, lo vedono dietro anche a Brahim Diaz.