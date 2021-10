C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Diaz positivo, Pioli perde altri giocatori", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio laterale: "C’è il Verona". L’Hellas si troverà di fronte una squadra incerottata ma che ha voglia di ribellarsi allo sfortuna. E spingere i rossoneri ci saranno 40 mila spettatori.