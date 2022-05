Il QS titola: "Ibra è stanco, 'Ritiro vicino'"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Ibra è stanco, 'Ritiro vicino'" si legge in apertura quotidiana dell'edizione odierna del QS Sport. Lo svedese ha parlato a ESPN del suo momento di forma e ha ammesso: "Per giocare devo stare bene. Non manca molto a quella linea. Il Ritiro è vicino". A quasi 41 anni, l'attaccante del Milan ha fatto quindi sapere che quella dell'addio al calcio giocato non è un'ipotesi poi molto lontana.