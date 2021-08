Il QS titola: "Ibra in ritardo, salta le prime giornate. Il nuovo Milan è nei piedi di Giroud"

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Ibra in ritardo, salta le prime giornate. Il nuovo Milan è nei piedi di Giroud". Con lo svedese che con ogni probabilità non riuscirà a recuperare per le prime due giornate di campionato, il peso dell'attacco milanista sarà tutto sulle spalle del neo acquisto Giroud, a cui spetterà il campito di trascinare i rossoneri contro Sampdoria e Cagliari e di non far rimpiangere Ibra.