Il QS titola: "Ibrahimovic tace. La sua assenza ora fa rumore"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Ibrahimovic tace. La sua assenza ora fa rumore". Lo svedese manca da tra settimane da Milanello dove potrebbe rivedersi nella giornata di oggi, anche se non ci sono certezze. Intanto, il suo futuro è un mistero dopo che sembrano essere cambiati gli equilibri dirigenziali all'interno del club rossonero, con l'ad Giorgio Furlani che è tornato ad essere la figura centrale a discapito proprio di Ibra.

A Napoli quasi al completo

In attesa di vedere cosa se oggi Ibrahimovic si presenterà a Milanello, nel Centro Sportivo rossonero il Milan sta proseguendo la sua preparazione in vista della trasferta di Napoli di domenica sera. Ieri Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Contro gli azzurri di Conte, Sergio Conceiçao avrà a disposizione la rosa quasi al completo: mancheranno infatti solo l'infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah.