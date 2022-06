Il QS titola in apertura: "Cardinale e il Milan: 'Siamo qui per vincere'"

MilanNews.it

La cessione del Milan, dopo settimane di indiscrezioni e congetture, è ora ufficiale. Il nuovo proprietario Gerry Cardinale è stato in visita a Casa Milan nella giornata di ieri e ha già messo in chiaro i suoi progetti nel segno della continuità con la proprietà precedente. Il QS di oggi, in taglio alto in prima pagina, riporta la dichiarazione del nuovo proprietario rossonero con questo titolo: "Cardinale e il Milan: 'Siamo qui per vincere'". Idee chiare per il fondatore di RedBird Capital Partners che si è detto impressionato dalla storia del club e dai festeggiamenti per lo scudetto a cui ha partecipato in incognito.