Il QS titola: "Inter e Milan, la differenza è (anche) nei gol"

Se c'è un divario importante in classifica di Serie A tra nerazzurri e rossoneri uno dei motivi è presto spiegato: "Inter e Milan, la differenza è (anche) nei gol", svela il Quotidiano Sportivo in taglio basso in prima pagina oggi.

Domani entrambe le squadre meneghine scenderanno in campo in Champions League, ma il dettaglio delle reti segnate non è da sottovalutare: Inzaghi ha ritrovato il miglior Lautaro Martinez, al Diavolo invece manca un centravanti bomber. In secondo piano, di spalla e in taglio alto, riportate le missioni che dovranno essere portate a termine da Juventus e Atalanta, a caccia dei playoff in Europa.