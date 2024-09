Il QS titola: "L'UEFA applaude Inter e Milan: conti in ordine"

"L'UEFA applaude Inter e Milan: conti in ordine" scrive il Quotidiano Sportivo in prima pagina. Spazio alla vittoria per 3-1 della Nazionale in casa della Francia ma anche alla notizia di ieri con i club milanesi che hanno rispettati gli impegni con il Fair Play Finanziario.

La Camera di Controllo della UEFA sta continuando infatti a monitorare tutti quei club che sono sotto il regime del Settlement Agreement all'interno del Fair Play Finanziario. Ok Inter e Milan, hanno rispettato gli impegni del programma di metà 2023. Intanto cresce la febbre da derby.