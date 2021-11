"La parabola del Messias. E Pioli rinnova" scrive il QS in apertura quest'oggi. Spazio dedicato al giocatore che ha dato nuove speranze in Champions League al Milan; Junior Messias. Gettato nella mischia da Pioli nella ripresa, ha segnato il primo gol in rossonero al Wanda Metropolitano. Dai campi di periferia al gol in Champions. E Pioli rinnova.