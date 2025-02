Il QS titola: "Milan e Atalanta a caccia di reti per gli ottavi"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina in vista delle gare valide per il ritorno dei playoff di Champions League che si giocheranno tra domani e mercoledì: "Milan e Atalanta a caccia di reti per gli ottavi". Sia rossoneri che nerazzurri devono rimontare la sconfitta dell'andata in trasferta contro rispettivamente Feyenoord (1-0) e Bruges (2-1). Il Diavolo e la Dea dovranno vincere con due gol di scarto per conquistare il pass per gli ottavi di Champions League.

Martedì 18 febbraio

18.45 Milan-Feyenoord (andata 0-1)

21.00 Benfica-Monaco (andata 1-0)

21.00 Atalanta-Bruges (andata 1-2)

21.00 Bayern Monaco-Celtic (andata 2-1)

Mercoledì 19 febbraio

18.45 Borussia Dortmund-Sporting Lisbona (andata 3-0)

21.00 Real Madrid-Manchester City (andata 3-2)

21.00 PSG-Brest (andata 3-0)

21.00 PSV Eindhoven-Juventus (andata 1-2)