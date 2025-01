Il QS titola: "Milan, nuova era e vecchi problemi"

vedi letture

"Milan, nuova era e vecchi problemi": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo sul Diavolo che, nonostante il cambio in panchina, continua ad avere sempre gli stessi problemi. Uno di questi è senza dubbio l'enorme differenza di rendimento contro le grandi e contro le piccole: una settimana fa, i rossoneri di Sergio Conceiçao hanno alzato la Supercoppa Italiana dopo aver battuto la Juventus in semifinale e l'Inter in finale, mentre due giorni fa non sono andati oltre ad un deludente 1-1 casalingo contro il Cagliari in campionato.

Archiviata la 20^ giornata di Serie A, le squadre che sono state impegnate in Supercoppa Italiana si preparano così a recuperare le partite che erano in programma nella 19esima giornata. Il Milan, dopo il pareggio contro il Cagliari, domani andrà sul campo del Como di Fabregas. Big match tra Atalanta e Juventus:

Venezia-Empoli 1-1

Fiorentina-Napoli 0-3

Verona-Udinese 0-0

Monza-Cagliari 1-2

Lecce-Genoa 0-0

Torino-Parma 0-0

Roma-Lazio 2-0

Martedì 14 gennaio - 18.30 gennaio Como-Milan

Martedì 14 gennaio - ore 20.45: Atalanta-Juventus

Mercoledì 15 gennaio - ore 20.45: Inter-Bologna