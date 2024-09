Il QS titola: "Non si vince più. Spogliatoio Milan ad alta tensione"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Non si vince più. Spogliatoio Milan ad alta tensione". Due punti in tre partite non è certamente l'inizio di stagione che si aspettavano in via Aldo Rossi dove nelle ultime ore hanno dovuto anche gestire il caso Theo-Leao durante il match contro la Lazio. Alla fine il club ha deciso di non punire i due giocatori con una multa, ma l'atmosfera in casa rossonera resta piuttosto incandescente.

In molti si aspettano l'intervento di Zlatan Ibrahimovic, assente all'Olimpico in quanto in vacanza. Toccherà allo svedese al rientro dalle ferie prendere in mano la situazione e provare a riportare un po' di serenità nell'ambiente prchè dopo la sosta per le nazionali il Milan deve svoltare e cambiare marcia a tutti i costi.