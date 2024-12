Il QS titola: "Si rivede Pulisic. Dubbio Roma, rinnovo certo"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sul Milan, che spera di recuperare il prima possibile Christian Pulisic: "Si rivede Pulisic. Dubbio Roma, rinnovo certo" è il titolo odierno. L'americano è tornato ad allenarsi a Milanello dopo il recente infortunio ma è ancora in dubbio per la sfida prevista domenica sera a San Siro contro la Roma. La cosa ormai certa è che Pulisic rinnoverà con il Milan, che ha intenzione di blindarlo fino al 2028.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY