Il QS titola sul Milan: "Marce alte e aggressività. Fonseca, i piani per il rilancio"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così sul Milan dopo il pareggio di sabato contro il Torino all'esordio in Serie A: "Marce alte e aggressività. Fonseca, i piani per il rilancio". I rossoneri hanno deluso contro i granata, ma alla fine sono riusciti a portare a casa almeno un punto dopo essere stati sotto di due gol. Ma già dalla prossima partita, i tifosi milanisti e Paulo Fonseca vogliono vedere qualcosa di diverso.

Il tecnico portoghese vuole vedere un Milan che giochi a ritmi più alti e che sia più aggressivo e intenso. Contro il Torino, queste caratteristiche purtroppo non si sono viste. Sabato il Diavolo sarà impegnato sul campo del Parma e lì servirà un altro Milan per portare a casa la prima vittoria stagionale.