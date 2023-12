Il QS titola: "Tutti cercano questo Milan"

"Tutti cercano questo Milan" scrive il Quotidiano Sportivo in merito alle voci girate nella giornata di ieri su un incontro che Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, avrebbe avuto con alcuni possibili nuovi finanziatori, tra cui Investcorp, fondo del Bahrein che aveva provato a comprare il club rossonero da Elliott. Da segnale però che nelle scorse ore è arrivata la smentita su questa indiscrezione.

Nelle scorse ore sono circolati diversi rumor su presunti incontri avvenuti tra esponenti del fondo Redbird e rappresentanti di Investcorp per immissioni di capitale in RedBird e nell'AC Milan, con il frontman del fondo statunitense che sarebbe alla ricerca di nuovi investitori. Stando a quanto filtra da ambienti vicini al numero uno di RedBird, Cardinale non ha mai incontrato nessuna persona riconducibile ad InvestCorp. Al momento non è in programma farlo e qualunque idea che preveda un'evoluzione in questa direzione è priva di fondamento.