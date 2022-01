Il Quotidiano Sportivo: "Milan e Juve: vince l'Inter"

"Milan e Juve: vince l'Inter", titola stamane il Quotidiano Sportivo in prima pagina. Il posticipo tra Milan e Juventus, andato in scena ieri sera, delude le aspettative e termina a reti inviolate, favorendo solo l'Inter, che resta al comando della classifica a +4 su Milan e Napoli, pur avendo una partita da recuperare. Nerazzurri che ringraziano e vanno alla sosta per le nazionali con serenità, poi il derby al rientro potrà già essere decisivo.