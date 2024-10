Il racconto, CorSport: "Depressione, la battaglia di Morata"

Questa mattina in edicola Il Corriere dello Sport ha riportato l'intensa intervista che il nuovo numero 7 del Milan, Alvaro Morata, ha riportato ai microfoni di "Cope", nel corso della quale ha spiegato il perché abbia deciso di lasciare il suo paese, la Spagna, e l'Atletico Madrid per tornare in Italia e vestire la maglia rossonera.

L'attaccante iberico ha infatti rilevato di avere avuto diversi problemi personali, o meglio, di essere stato depresso e di aver particolarmente patito le critiche che gli sono state mosse contro durante gli Europei, dicendo che: "Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o in quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte".