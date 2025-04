Il razzismo a Udine e il contratto. CorSera: "La doppia sfida di Maignan"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola oggi apre così stamattina le sue pagine sportive: "La doppia sfida di Maignan". Stasera il Milan sarà impegnato sul campo dell'Udinese dove l'anno scorso il portiere francese è stato vittima di insulti razzisti. Il giocatore rossonero fece un gesto forte e abbandonò il campo insieme ai suoi compagni di squadra. La tensione resta alta dopo che nei giorni scorsi a Udine è apparso uno striscione contro Maignan. Ieri è arrivato poi anche la dura presa di posizione della Curva Nord dell'Udinese: "Friuli, Udine e la Curva Nord non sono razzisti. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Maignan (il popolo friulano non dimentica) va fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori". Nella conferenza stampa pre-partita, Sergio Conceiçao ha dichiarato sulla questione: "Mike deve concentrarsi sulla partita, non siamo preoccupati e non lo è lui, poi se accadranno cose del genere ci sarà l’autorità competente".

Rinnovo sì o rinnovo no?

Intanto in casa rossonera tiene sempre banco la questione del rinnovo del francese che deve decidere se accettare o meno il prolungamento di contratto che gli ha offerto il Milan, tagliato rispetto alla proposta iniziale: non più 5 milioni di euro a stagione, ma 4,5 milioni. L'attuale accordo tra Maignan e il Diavolo scade nel 2026.