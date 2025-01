Il rilancio rossonero arriva in Europa. Il CorSport: "Milan, la quinta marcia"

Dopo lo brutto scivolone di Torino, il Milan ha ancora una volta trovato la spinta giusta per rialzarsi dall'Europa. Contro una squadra ben organizzata ma che non aveva più nulla da chiedere alla competizione, come il Girona, la formazione di Sergio Conceiçao ha ingranato la marcia giunta conquistando 3 punti che ad oggi gli valgono la sesta posizione nella classifica generale di Champions League, che tradotto a livello di risultati significa qualificazione diretta agli ottavi di finale.

In merito alla partita di San Siro Il Corriere dello Sport ha stamattina scritto di "Milan, la quinta marcia", perché battendo i catalani la formazione rossonera ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in Europa, contesto che in questa stagione potremmo dire ampiamente preferire al campionato, perché non si spiegherebbe un rendimento così diverso tra le due prestazioni.