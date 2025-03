Il ritorno di Ibra a Milanello. Il QS: "Il futuro è tutto da riscrivere"

Era questione di tempo (e di recupero) prima che Zlatan Ibrahimovic si facesse rivedere dalle parti di Milanello. In molti avevano associato la lunga assenza dello svedese al viaggio in America di Giorgio Furlani, ma l'aria che si è respirata ieri nel centro sportivo rossonero è sembrata essere tutto tranne che tesa, come dimostrano anche le foto di un sorridente Ibrahimovic con Sergio Conceiçao.

Che i sorrisi non mascherino però la tensione e l'importanza della sfida di domani contro il Napoli, dove il Milan si giocherà una fetta importante della propria stagione. In merito al ritorno a Milanello dello svedese, Il QS ha questa mattina scritto in apertura "Il futuro è tutto da riscrivere", riferendosi ovviamente a quello di Zlatan Ibrahimovic, che tra Giorgio Furlani e l'arrivo del nuovo direttore sportivo potrebbe essere declassato nelle gerarchie dirigenziali del Milan.