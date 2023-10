Il Secolo XIX sul Genoa: "Retegui deve riposare: dovrebbe rientrare dopo la sosta"

Brutta tegola per il Genoa di Alberto Gilardino che questa sera a Marassi, contro il Milan, potrebbe fare a meno della sua punta Mateo Retegui. L'attaccante della nazionale è stato fermato, dopo la gara contro l'Udinese, da un problema al legamento collaterale del ginocchio sinistro e potrebbe non riuscire a recuperare. Il Secolo XIX questa mattina scrive così sull'attaccante della nazionale italiana: "Retegui deve riposare: dovrebbe rientrare dopo la sosta". Stando così le cose sarebbe pronto Gudmundsson come punta mobile, assistito dagli inserimenti di Malinovskiy e dell'ex Messias.