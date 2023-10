Il Secolo XIX sul Genoa: "Retegui riposa, pronto Malinovskyi. Anche Messias titolare"

vedi letture

Mateo Retegui è sempre più a rischio e dovrebbe saltare la partita di domani sera contro il Milan. Lo scrive il Secolo XIX, che spiega come l'attaccante del Genoa, alle prese con un problema al ginocchio, non si sia allenato nemmeno ieri e a poco più di trentasei ore dal match sembra ormai destinato al forfait, per non rischiare in un infortunio più pesante.

Gilardino è pronto così a varare un 4-4-2 senza la sua punta di diamante e con Junior Messias titolare sulla corsia di destra, con un attacco inedito formato dal gioiellino Gudmundsson, trascinatore nelle ultime uscite, e da Ruslan Malinovskyi, il candidato numero uno a sostituire Retegui in attacco.