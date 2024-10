Il segreto del Milan. Il CorSport: "Pulisic, jolly da record"

Il momento di difficoltà che sta attraversando Rafael Leao ha messo in mostra nel Milan un giocatore che forse viene troppo spesso sottovalutato, o che comunque si prende meno la scena perché non è ai livelli di appariscenza del portoghese: Christian Pulisic. L'inizio di stagione dello statunitense è stato a dir poco formidabile, come confermano anche i numeri in continuo miglioramento.

Ed è proprio questo che questa mattina Il Corriere dello Sport ha voluto focalizzarsi, su un'analisi completa dell'undici statunitense, che oltre ad essere stato definito un "jolly da record", è senza ombra di dubbio il nuovo "segreto del Milan", quel giocatore di cui Paulo Fonseca non ha alcuna intenzione di fare a meno.