Il Sole 24 Ore: "Elliott tratta con Investcorp. L'operazione sfiora il miliardo"

Nell'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, spazio per la trattativa tra Investcorp e Elliott: "Elliott tratta con Investcorp. L'operazione sfiora il miliardo". Il fondo globale, con sede in Bahrain, avrebbe avviato le trattative già negli ultimi giorni di marzo e ora godrebbe di un'esclusiva di due settimane. Al momento, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, sarebbero in corso discussioni relative al finanziamento che potrebbe essere concesso dall banca americana JP Morgan, che però non ha rilasciato commenti.