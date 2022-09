Il Sole 24 Ore titola: "Inter, Milan, Juve e Roma sanzionate dalla Uefa per 99 milioni di euro"

MilanNews.it

Sono arrivate nel pomeriggio di ieri le sanzioni della Uefa sul Fair Play Finanziario per il monitoraggio relativo al periodo 2018-2022. Questo il titolo de Il Sole 24 Ore: "Inter, Milan, Juve e Roma sanzionate dalla Uefa per 99 milioni di euro". Una linea morbida dell'organo europeo che ha tenuto conto della pandemia. Il totale per i club da pagare sarebbe di 172 milioni ma verrà trattenuto ilm 75% che fa scendere la cifra a 99. Il Milan dunque dovrà corrispondere solo il 25%, ovvero 2 milioni di euro mentre altri 13 saranno comminati nel caso in cui non venisse rispettato il percorso di rientro nei parametri previsti dal settlement. Nello specifico il piano di rientro concordato tra Uefa e Milan sarà triennale.