Il Sole 24 Ore titola: "Milan, semestrale in utile. Ricavi più 40%"

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore titola così questa mattina: "Milan, semestrale in utile. Ricavi più 40%". Il club di via Aldo Rossi ha chiuso il primo semestre in utile, con i ricavi in forte crescita rispetto al primo semestre 2020-2021. A trainare la crescita rossonera sono stati soprattutto i diritti da broadcasting, oltre ovviamente anche alle entrate derivanti dagli sponsor e dal marketing. Sono inoltre tornati i ricavi da stadi, nonostante le limitazioni della capienza di San Siro per l'emergenza sanitaria.