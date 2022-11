Il Sole 24 Ore titola: "Un altro Elliott alla corte del Milan: Cocirio pronto a diventare Cfo"

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore di questa mattina riporta un'indiscrezione, già uscita nei mesi scorsi, sulla nuova propiretà rossonera. Il titolo recita: "Un altro Elliott alla corte del Milan: Cocirio pronto a diventare Cfo". Stefano Cocirio, uomo di Elliott, è pronto a lasciare il fondo ex proprietario del club per rimanere in rossonero a tutti gli effetti un po' come ha deciso di fare l'ad Giorgio Furlani che fra pochi giorni si insedierà ufficialmente al posto di Gazidis. Per Cocirio l'incarico è quello di Cfo, ovvero Direttore Finanziario.