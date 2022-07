Il Sole 24 Ore titola: "Yonghong Li congela 346 milioni di Elliott"

MilanNews.it

Come riportato anche nella serata di ieri, Il Sole 24 Ore di oggi in edicola conferma l'indiscrezione che vede coinvolto l'ex proprietario rossonero Yonghong Li. Nel titolo si legge: "Yonghong Li congela 346 milioni di Elliott". Assistito da uno studio di legali italiani, Li ha ottenuto il sequestro di 346 milioni di euro di Elliott dal Tribunale del Lussemburgo. I beni coinvolti riguardano alcuni veicoli che controllano il Milan come la Rossoneri Sport Investment e la Project RedBlack. Il sequestro annunciato ieri è comunque una situazione temporanea in attesa del ricorso di Elliott.