Il Tempo: "Milan su Zaniolo, l'offerta non basta. La Roma chiede 60"

Il Tempo uscito oggi in edicola ripropone un nome caldo per l'attacco del Milan, quello di Nicolò Zaniolo centrocampista offensivo in forza alla Roma. Il quotidiano titola così questa mattina: "Milan su Zaniolo, l'offerta non basta". Il calciatore scade nel 2024 e ancora non ha trovato l'accordo per il rinnovo con i giallorossi: Mourinho, secono le indiscrezioni, non lo considera incedibile. I rossoneri avrebbero presentato un'offerta ufficiale di 35 milioni più bonus ma la squadra capitolina ne chiederebbe almeno 60, cifra che il club Campione d'Italia considera troppo alta soprattutto per lo storico degli infortuni di Zaniolo.