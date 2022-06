Il Tempo titola: "Cambi, fuorigioco e tempo effettivo: è svolta"

MilanNews.it

A Doha è andato in scena il 136° meeting generale della IFAB, l'organo che ha il compito di rivedere e stabilire le regole del calcio internazionale. Come riporta Il Tempo nel suo titolo alcune riforme entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio: "Cambi, fuorigioco e tempo effettivo: è svolta". Per prima cosa ai 5 cambi, introdotti nell'era post lockdown per aiutare le squadre a fronteggiare le emergenze, diventeranno finalmente ufficiali in 3 slot: in Italia già si seguiva questa prassi. Poi l'innovazione del fuorigioco semi-automatico che va verso il debutto ai prossimi mondiali in Qatar. Infine si è discusso anche del tanto chiacchierato tempo effettivo, ma per quello ancora ci vorrà - ironia della sorte - ancora tempo.