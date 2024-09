Il titolo di Tuttosport: "Theo e Leao alta tensione. Frattura Milan"

All'indomani del pareggio per 2-2 contro la Lazio, è inevitabile che il centro delle discussioni - in casa rossonera - sia monopolizzato dal gesto forte di Theo Hernandez e Rafael Leao di non aggregarsi al cooling-break della squadra, immediatamente dopo essere entrati in campo e dopo che il portoghese aveva segnato la rete del pari. Terzino e numero 10 sono rimasti dalla parte opposta del campo, evitando di riunirsi con la squadra attorno al mister Fonseca. Tuttosport questa mattina titola: "Theo e Leao alta tensione. Frattura Milan".

Theo Hernandez nel post partita ci ha tenuto a chiarire affermando che nè lui nè il compagno, entrati da pochi minuti, avessero bisogno di rinfrescarsi. Diversamente hanno pensato Abraham e Musah, entrati con il 19 e Rafa, che si sono uniti regolarmente al gruppo. Anche Fonseca ha voluto placare gli animi, assicurando che non esistono problemi tra lui e i giocatori e che la scelta di lasciare fuori i due (più Calabria) non è punitiva bensì dettata dalle esigenze richieste dalla sfida.