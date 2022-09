MilanNews.it

Anche il QS questa mattina dedica spazio in prima pagina al pareggio del Milan in casa del Salisburgo nella prima uscita stagionale in Champions League. Il titolo recita: "E il diavolo resta al palo". Il Milan riacciuffa gli austriaci sul finire del primo tempo e per poco non si porta a casa i tre punti con l'ultima azione della partita: Rafa Leao, però, colpisce il palo.