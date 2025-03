Il Torino lo valuta 40 milioni. Tuttosport: "Ricci invece diventerà il gioiello del mercato"

vedi letture

Non è una novità che Samuele Ricci sia nel mirino del Milan per la prossima estate di calciomercato. Al fianco di Fofana l'italiano potrebbe creare una diga importante, quella che forse in questa stagione la formazione rossonera non ha mai avuto, complici scelte di formazioni errate o giocatori che per caratteristiche non dovrebbero ricoprire questo ruolo.

Eppure la strada che porta a Samuele Ricci si pronostica essere in salita e particolarmente tortuosa, come scritto questa mattina da Tuttosport, che oltre a titolare "Ricci invece diventerà il gioiello del mercato", ha anche precisato che Urbano Cairo valuta il capitano del suo Torino almeno 40 milioni di euro.