Incastri in panchina. Il QS: "Il Milan parla con Glasner e libera Allegri per il Napoli"
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Il futuro delle panchine di Napoli e Milan sono in qualche modo intrecciati tra loro.
Le panchine di Napoli e Milan sono in qualche modo intrecciate, anche perché all'indomani dell'incontro tra Cardinale e il probabile nuovo allenatore rossonero, dovrebbe arrivare la risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri, che liberandosi definitivamente dal club rossonero potrà cominciare la sua nuova avventura...proprio in azzurro.
In merito a questi movimenti Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Il Milan parla con Glasner e libera Allegri per il Napoli". Mentre il livornese ha già trovato sistemazione per la prossima stagione, il club rossonero non ha ancora trovato l'accordo con il sostituto, perché l'austriaco è sì il favorito, ma al momento è prematuro parlare di fumata bianca.
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